Questo contenuto è stato pubblicato il 4 ottobre 2018 9.43 04 ottobre 2018 - 09:43

Un 43enne ha riportato ferite giudicate di media entità ieri pomeriggio dopo essersi ribaltato con un quad a Disentis (GR). L'incidente si è verificato su un sentiero di montagna, si legge in una nota odierna della polizia cantonale.

L'uomo, un impiegato della ferrovia di montagna tra Grigioni e Uri, stava guidando il veicolo verso valle in direzione della stazione della seggiovia situata in località Caischavedra. Poco dopo le 14, il quad ha sbandato percorrendo una lunga curva verso sinistra e si è rovesciato.

Feritosi all'anca, il 43enne ha informato via radio i suoi colleghi di lavoro, che hanno allertato i soccorsi. Il malcapitato è stato dapprima trasportato in elicottero a Ilanz e in seguito all'ospedale cantonale di Coira.

