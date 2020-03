Il trattore si è ribaltato ed è finito in una scarpata

Incidente della circolazione oggi poco prima di mezzogiorno a San Carlo (Poschiavo). Un contadino di 76 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il trattore su cui viaggiava è uscito di strada e si è ribaltato.

Al momento dell'incidente il 76enne stava eseguendo dei lavori in un bosco in zona Privilasco a San Carlo, nel comune di Poschiavo, indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

Il trattore, dopo essersi capottato, è precipitato per circa 15 metri lungo la scarpata, mentre il contadino è rimasto intrappolato nella cabina di guida.

Prima di essere trasportato in elicottero dalla Rega all'Ospedale cantonale di Coira, l'uomo è stato assistito da un team del Servizio ambulanza del Centro Sanitario Valposchiavo. Un'inchiesta è stata aperta per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Neuer Inhalt Horizontal Line