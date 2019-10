Tre vitelli sono morti nell'incendio di un fienile mercoledì sera a Grüsch (GR). Lo stabile è andato completamente distrutto, così come la casa adiacente. Nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 18:00 nella stalla, ha indicato la polizia cantonale oggi. I vitelli, tenuti all'interno, non sono potuti essere tratti in salvo. Sorte migliore è toccata alle loro madri, ancora al pascolo in attesa di entrare in stalla per la mungitura.

Circa un centinaio i pompieri impiegati nelle operazioni di spegnimento, durate fino all'alba. Per determinare le cause del rogo è stata aperta un'indagine.

Neuer Inhalt Horizontal Line