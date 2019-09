Il Gran premio svizzero di danza 2019 è stato assegnato alla coreografa, ballerina e artista svizzero-spagnola Maria Ribot.

L'onorificenza, dotata di 40'000 franchi, verrà consegnata il 17 ottobre al Théâtre Equilibre di Friburgo, alla presenza del consigliere federale Alain Berset.

La Ribot - questo il nome d'arte della vincitrice - lavora dal 2004 a Ginevra, città nella quale vive. Con la sua pièce "Happy Island" del 2018, creata insieme alla compagnia di danza inclusiva Dançando com a Diferença di Madera (Portogallo), mostra un nuovo aspetto del suo ampio lavoro artistico.

L'artista si esibisce in teatri e gallerie mescolando danza, performance, video e arti visive. Questo autunno il Festival d'Automne a Parigi le dedicherà una vasta retrospettiva, nell'ambito della quale presenterà - insieme alla coreografa e danzatrice francese Mathilde Monnier - la sua nuova opera "Please Please Please" sul palco del Centre Pompidou.

