7 ottobre 2018

È di undici morti e almeno 135 feriti il bilancio provvisorio della scossa di terremoto di magnitudo 5,9 Richter che ha colpito ieri sera alle 20.12 locali (le 2.12 svizzere di oggi) il nord-ovest dell'isola di Haiti.

In un comunicato, il sottosegretariato per la Comunicazione del governo ha indicato che il sisma è stato avvertito in quasi tutta l'isola e che secondo le prime informazioni nel Dipartimento di Nord-Ovest sono stati segnalati sette morti ed un centinaio di feriti, mentre i cadaveri di altre quattro persone sono stati rinvenuti a Gros Morne, nel Dipartimento dell'Artibonite, dove decine sono i feriti.

Il 12 gennaio 2010 Haiti fu al centro di una grave scossa di terremoto di magnitudo 7 della scala Richter, seguita da numerose repliche, che causò la distruzione di Port-au-Prince, circa 260.000 morti e centinaia di migliaia di feriti.

