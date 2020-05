Star del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport come Daniel Radcliffe, Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne hanno prestato la loro voce per raccontare in video 'Harry Potter e la Pietra Filosofale'.

E' l'ultimo nuovo e appassionante contributo a Harry Potter At Home, la serie di iniziative gratuite concepite per aiutare a portare la magia di Harry Potter a genitori, bambini e chi si prende cura di loro durante il lockdown.

I sette lettori che compongono la formazione stellare sono stati annunciati da J.K. Rowling su Twitter il 5 maggio. A dare l'avvio alla serie di video letture sarà un volto immediatamente sinonimo di Harry Potter: Daniel Radcliffe, che leggerà il primo capitolo, 'Il bambino che è sopravvissuto'. Tutti e diciassette capitoli del libro saranno distribuiti da adesso fino a metà dell'estate, a partire dal 5 maggio alle 15.00, con la pubblicazione del primo capitolo. I video verranno postati settimanalmente sulla pagina www.harrypotterathome.com, con la versione solo audio disponibile gratuitamente su Spotify per genitori, bambini e chi si prende cura di loro, che potranno ascoltare e godersi queste registrazioni speciali e uniche.

Ma ulteriori sorprese e apparizioni speciali attraverseranno il Wizarding World e non solo. Ciascuno leggerà alle famiglie di tutto il mondo un brano differente dal libro di culto, affrontando temi come la famiglia, l'amicizia, il coraggio e il superamento delle avversità. Con oltre 500 milioni di libri venduti, con ogni probabilità la maggior parte delle famiglie può già avere accesso a una copia di Harry Potter e la Pietra Filosofale da leggere insieme.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram