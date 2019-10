La compagnia aerea Helvetic Airways ha presentato oggi ufficialmente il suo primo Embraer E190-E2. Si tratta di un passo verso la pianificata espansione.

Il velivolo comincerà a volare a tutti gli effetti domani, sulla tratta fra Zurigo e Brema, ha dichiarato il CEO Tobias Pogorevc in occasione della cerimonia di inaugurazione all'aeroporto di Zurigo. Il volo è effettuato su mandato di Swiss.

Questi incarichi da parte di altre compagnie sono il pane quotidiano di aziende come Helvetic Airways. Al momento ben otto velivoli sono permanentemente al servizio di tratte Swiss e anche il personale viene messo a disposizione.

Con il nuovo Embraer E190-E2 la società dispone di undici aerei, tutti con più di 100 posti a sedere. Oltre ai voli per Swiss, vengono effettuati servizi charter per diverse agenzie di viaggi, o per squadre di calcio che devono spostarsi per incontri europei.

Helvetic Airways si trova in piena espansione e nel 2018 ha ordinato 12 nuovi velivoli bimotore Embraer, con un'opzione per ulteriori 12, per un valore di listino totale di 1,5 miliardi di dollari.

Neuer Inhalt Horizontal Line