Polizia in azione a Hong Kong, almeno 180 arresti

La polizia di Hong Kong ha finora arrestato circa 180 persone che partecipavano a manifestazioni non autorizzate a Causeway Bay e Central.

Gli agenti, per disperdere gli attivisti in movimento verso il parlamento, hanno sparato cartucce urticanti nel mezzo della protesta decisa nella pausa pranzo.

A centinaia si sono radunati a Pedder Street, scandendo slogan come "cinque domande, non una di meno" e "sciogliete la polizia subito". Gli attivisti protestano contro la legge di tutela dell'inno nazionale e su quella in arrivo da Pechino sulla sicurezza nazionale.

