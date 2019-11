La violenza messa in campo a Hong Kong dai manifestanti ha superato di gran lunga l'appello alla democrazia e gli attivisti sono ora i veri "nemici del popolo".

La governatrice Carrie Lam, in conferenza stampa, ha accusato i "rivoltosi" di "distruggere ormai senza sosta la società", aggiungendo di voler dire a tutti loro che "non riusciranno a vedere le loro richieste soddisfatte".

Lam si è appellata a tutti per il mantenimento della calma e per l'astensione da qualsiasi attività illegale e pericolosa. Stamane, un giovane è stato colpito da un proiettile sparato da un agente di polizia e ora versa in gravi condizioni all'ospedale. Alcuni manifestanti hanno invece dato fuoco a un uomo, azione condannata dalla Lam.

