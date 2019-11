Joshua Wong non potrà venire in Europa

L'Alta Corte di Hong Kong ha respinto il ricorso di Joshua Wong, attivista di punta pro-democrazia, contro la richiesta di espatrio per un viaggio in Europa a causa del pericolo di fuga.

Lo riferisce un post sull'account di Telegram di Demosisto, il partito da lui co-fondato.

Wong, libero su cauzione da fine agosto, è sotto indagine per la partecipazione a manifestazioni non autorizzate. Wong contava sul via libera della Corte al viaggio, in linea con quanto concessogli di recente per andare a Taiwan, in Germania e negli Usa, per poter raggiungere sei Paesi europei: Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Germania e Gran Bretagna, con inviti di peso, tra audizioni parlamentari e discorsi in vari eventi.

Tuttavia, il primo stop dell'8 novembre non è stato ribaltato in appello. Demosisto ha notato che la Corte ha asserito che gli inviti fatti a Wong, tra audizioni e incontri di vario tipo, non richiedevano necessariamente la sua presenza fisica, ventilando l'ipotesi di messaggi registrati o in video conferenza. Il giudice ha detto anche le circostanze a Hong Kong sono cambiate e che Wong avrebbe fatto meglio a restare nella città invece di fare "sforzi all'estero per aiutare Hong Kong".

Secondo Demosisto, l'Alta Corte ha operato sotto una pesante pressione a causa delle critiche partite da Pechino all'indomani del giudizio di incostituzionalità dato dalla stessa Corte al bando sull'uso delle maschere in eventi pubblici.

Neuer Inhalt Horizontal Line