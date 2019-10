Centinaia di persone nel Central district di Hong Kong hanno manifestato esprimendo solidarietà allo studente ferito ieri dalla polizia e condanna all'operato violento delle forze dell'ordine.

L'iniziativa, partita nella pausa pranzo, ha coinvolto molti colletti bianchi che hanno scandito lo slogan divenuto tra i più popolari: "Cinque richieste, non una in meno", in merito all'elenco di punti ancora insoddisfatti affidato alla governatrice Carrie Lam, tra cui il suffragio universale.

Il messaggio, scandito a gran voce alla Grand Millennium Plaza di Sheung Wan, è stato che i colletti bianchi non accettano le bugie dette dalla polizia e dal governo affermando che è "meglio essere un pezzo di giada in frantumi che un pezzo di ceramica integro".

