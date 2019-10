L'emittente statale cinese Cctv ha reso noto la sospensione della trasmissione delle partite della Nba, la lega professionistica americana di pallacanestro.

Questa decisione è da ricondurre alla bufera scatenata in Cina dal tweet di sostegno alle proteste pro-democrazia di Hong Kong scritto dal general manager dei Rockets di Houston, Daryl Morey.

Si tratta di un colpo non da poco per la Nba considerando la valanga di critiche sollevate in Cina, mercato a maggiore crescita per il business della popolare lega del basket americano.

