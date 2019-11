"Gente normale avrebbe già chiuso questo caso di impeachment": lo twitta Donald Trump il giorno dopo le prime testimonianze pubbliche andate in scena alla Camera del Congresso americano.

Trump, che aveva detto di non aver visto neanche un minuto delle sei ore di audizione, definisce ironicamente i due testimoni "star", sostenendo come non abbiano saputo rispondere nulla quando è stato chiesto loro di indicare gli elementi di impeachment presenti nella telefonata col presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Tutti e due sono rimasti immobili, con lo sguardo assente e in silenzio, incapaci di rispondere. A una persona normale dovrebbe bastare per porre fine al caso".

