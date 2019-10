Implenia è sorpresa dal modo di procedere, definito aggressivo, del gruppo di azionisti che puntano a una scissione fra le varie attività del gruppo, ma rimane aperta al dialogo.

È questa la reazione dei vertici del colosso elvetico della costruzione alla proposta, avanzata ieri dalla società di investimento zurighese Veraison e da entità ad essa alleate, di scorporare parte dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione prenderà posizione a tempo debito in modo dettagliato, indica Implenia in un comunicato odierno. L'impresa fa però sin d'ora notare che le critiche alla strategia aziendale avanzate dal gruppo di azionisti attivisti in questione sono in contrasto con le reazioni positive raccolte dopo la giornata degli investitori.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019