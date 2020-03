Situazione sempre critica in Italia.

Dopo quattro giorni di calo, risale la curva dei contagi per coronavirus in Italia. Oggi sono 4492 in più mentre ieri l'aumento era stato di 3491, martedì di 3612, lunedì di 3780 e domenica di 3957.

Il numero delle vittime è oggi di 662, con un calo rispetto a ieri quando erano state 683, mentre martedì l'aumento era stato di 743. Complessivamente i morti finora in Italia sono 8165.

In generale a presentare numeri in crescita è la Lombardia e in particolare Milano.

