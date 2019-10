Tragedia in un alloggio alla periferia di Torino. Una bimba di appena sei mesi, di origini marocchine, è morta dopo essere rimasta con la testa intrappolata tra un mobile e il materasso del letto in cui la nonna l'aveva lasciata per andare in bagno.

L'allarme all'ambulanza, intervenuta nell'alloggio con i carabinieri, è stato immediato, ma la piccola è morta durante il trasporto in ospedale.

È accaduto ieri sera, nel popolare quartiere di Barriera di Milano. La piccola era stata affidata alla nonna, 56 anni, come già altre volte perché la mamma era all'estero. La giornata era trascorsa come sempre, tra una pappa e la nanna, un giro al parco vicino casa col passeggino e tante coccole. La chiamata al numero d'emergenza intorno alle 20. "Venite fate presto. Fate presto, mia nipote non respira più", le parole gridate al telefono dalla nonna.

