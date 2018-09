Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 16.24 22 settembre 2018 - 16:24

L'India ha lanciato un registro nazionale dei condannati per violenza sessuale, il National Database Sexual Offenders (NDSO). Contemporaneamente, per rafforzare la sicurezza delle donne indiane è stato lanciato anche il portale cybercrime.gov.in.

Sul sito si potranno segnalare tutti i contenuti online legati alla pedofilia, agli abusi sui minori o che mostrino esplicitamente violenze sessuali o stupri, informa un comunicato stampa del ministero degli interni.

Il registro, che sarà accessibile alle forze dell'ordine e agli inquirenti, ma non al pubblico per ragioni di privacy, conta oltre 440 mila schede di persone già condannate: oltre ai nominativi contiene le foto, l'indirizzo, le impronte digitali e il codice Dna di tutte le persone precedentemente condannate.

Il NDSO è il tentativo del governo di dotarsi di un ennesimo strumento per contrastare il fenomeno che registra un aumento esponenziale: una ricerca della Thompson Reuters Foundation, lo scorso giugno, ha definito l'India il paese più pericoloso al mondo per le donne.

Ma le organizzazioni in prima linea nella difesa dei diritti delle donne hanno accolto la banca dati con scarso entusiasmo: l'attivista Kavita Krishnam, segretaria della All India Progressive Women's Association, ha detto che "il database è un'iniziativa dettata dal panico, e servirà a poco; nella gran parte dei casi non c'è bisogno di andare a cercare chissà dove per identificare chi perpetra violenze sulle donne: si tratta quasi sempre di persone note alla vittima, che, molto spesso, appartengono alla sua cerchia familiare".

Neuer Inhalt Horizontal Line