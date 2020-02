Almeno quattordici morti e oltre trenta feriti: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Firozabad, in Uttar Pradesh, quando un autobus si è scontrato con un camion, sull'autostrada tra Lucknow e Agra.

L'autobus, di una società privata, a due livelli e con cuccette per i viaggi notturni, portava 54 passeggeri ed era partito da Delhi per raggiungere Motihari, in Bihar. Secondo Satish Ganesh, commissario di Polizia di Agra, l'autista, anche lui tra le vittime, non è riuscito a frenare il mezzo, che è andato a schiantarsi contro un camion, fermo lungo la strada per cambiare uno pneumatico.

Solo nell'ultima settimana, sulle strade indiane, tra le più pericolose al mondo, è stato un susseguirsi di incidenti mortali: domenica scorsa altre dieci persone sono morte bruciate vive, a Mandarajpur, in Odisha, quando l'autobus su cui viaggiavano ha preso fuoco dopo avere urtato un cavo dell'alta tensione, che corre al lato della strada.

