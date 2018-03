Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

21 ottobre 2011 17.40

La cattedrale di St Paul a Londra è stata costretta a chiudere i battenti a causa dell'accampamento di protesta in corso dinanzi alle sue porte.

Il decano della cattedrale, il reverendo Graeme Knowles, ha dichiarato che la decisione "senza precedenti" è stata presa in seguito ad un rapporto dei funzionari pubblici per la salute e la sicurezza.

"Ho scritto una lettera aperta ai manifestanti questo pomeriggio per dir loro che non esiste alcuna alternativa legale per non far chiudere St Paul. I funzionari della salute, della sicurezza e i vigili del fuoco ci hanno fatto notare che l'accesso alla cattedrale è compromesso e che con così tanti fornelli, fuochi e tipi di carburante in giro c'è un alto rischio di incendio", ha detto Knowles, aggiungendo che "nelle circostanze attuali non siamo in grado di soddisfare i nostri obblighi nei confronti dei fedeli e dei visitatori".

