Scende ancora l'inflazione in Svizzera

L'inflazione in Svizzera è stata di nuovo negativa in ottobre. L'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2% rispetto a settembre - a 101,8 punti - e dello 0,3% rispetto a ottobre 2018.

La flessione, spiega l'Ufficio federale di statistica (UST), è riconducibile a diversi fattori, tra cui la diminuzione dei prezzi registrata nei settori alberghiero e dei viaggi internazionali. Sono diminuiti anche i prezzi di ortaggi e pasta alimentare, mentre sono aumentati quelli dell'abbigliamento e delle calzature.

Il cosiddetto "zoccolo dell'inflazione", senza tener conto di prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti, è sceso di 0,1 punti percentuali su base mensile, ma è salita di 0,2 punti su base annua. Andamento analogo per i soli prodotti svizzeri, che rappresentano quasi i tre quarti del totale: -0,2 rispetto a settembre e +0,2 nel raffronto con ottobre 2018. Per i prodotti importati i dati sono negativi in entrambi i casi: -0,2 punti sul mese e -1,5 annuo.

