L'intelligenza artificiale (AI) è una faccenda da uomini bianchi, sia in ambito accademico sia industriale, con una presenza molto esigua di donne, neri e ispanici.

È quanto sostiene il rapporto di tre ricercatrici dell'AI Now Institute all'università di New York, secondo cui nel settore c'è una "crisi di diversità". Oltre l'80% dei professori che si occupa di intelligenza artificiale è maschio e nell'industria va anche peggio. Le donne - si legge nel documento - rappresentano solo il 15% dello staff di ricercatori sull'AI di Facebook, e il 10% in Google, mentre mancano dati sulla presenza di transessuali e altre minoranze di genere. Ancora più forte la disparità se si guarda al colore della pelle: i dipendenti neri di Google che si occupano di AI sono il 2,5% del totale, e arrivano al 4% in Microsoft e Facebook.

Il trend, che ricalca quello dell'industria hi-tech, ha come conseguenza lo sviluppo di sistemi e tecnologie di intelligenza artificiale in cui è insito il pregiudizio, avvertono le studiose. Ne è un esempio il software sviluppato tra il 2014 e il 2017 da Amazon per valutare i curricula in modo obiettivo, e che è stato eliminato dall'azienda perché discriminava le donne.

