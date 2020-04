Gantz e Netanyahu hanno firmato l'intesa per un governo di emergenza nazionale.

Benny Gantz e Benyamin Netanyahu hanno firmato l'intesa per un governo di emergenza nazionale in Israele. Lo hanno annunciato il Likud e Blu-Bianco in un comunicato congiunto.

L'intesa mette fine ad un periodo di crisi politica durato più di un anno e segnato da tre tornate elettorali.

L'accordo prevede una rotazione nella premiership tra Netanyahu e Gantz. Il primo a guidare il governo per 18 mesi sarà l'attuale premier, poi toccherà a Gantz.

