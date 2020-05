"L'Iran è pronto a discutere di uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti, ma Washington non ci ha ancora risposto a riguardo".

Lo ha sottolineato oggi il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei, aggiungendo che "se gli americani concordano, la sezione per gli interessi iraniani a Washington li informerà in dettaglio sul punto di vista dell'Iran".

Rabiei ha inoltre sottolineato, in un'intervista con Khabaronline, come "sembra che Washington sia più pronta che in passato a porre fine alla questione ed è informata della nostra posizione, non c'è quindi bisogno della mediazione di un altro Paese".

Erano circolate indiscrezioni non confermate riguardo ad un possibile imminente scambio di prigionieri fra Iran e Usa, menzionando l'americano veterano della marina Michael White in prigione in Iran dal 2018, e l'ingegnere iraniano Sirous Asgari, che si trova in una prigione della Louisiana per problemi di immigrazione dopo essere stato scagionato dall'accusa di aver rubato segreti commerciali.

