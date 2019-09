"L'Iran ritiene che i recenti attacchi yemeniti contro l'Arabia Saudita siano solo operazioni difensive contro l'aggressione da parte di quel Paese". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi.

"L'Iran sostiene il governo legale dello Yemen contro gli aggressori, come ha sempre assicurato sostegno morale e politico agli yemeniti. L'unico modo per risolvere la questione è che l'Arabia Saudita accetti un cessate il fuoco e ponga fine agli attacchi contro i civili", ha aggiunto il portavoce, non escludendo poi una visita a Teheran del premier iracheno Adel Abdel-Mahdi in cerca di una mediazione con Riad.

"L'Iran ha sempre ben accolto questi tentativi, ma l'altra parte non è stata pronta" a farlo finora, ha sostenuto Mousavi.

