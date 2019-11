KEYSTONE/AP Office of the Iranian Supreme Leader

La fatwa (responso secondo il diritto islamico, ndr) emessa dalla Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei sostiene che in base all'Islam la poligamia è permessa ("mobah") ma non raccomandata ("mustahab").

La Guida ritiene che, "visto che la poligamia non viene accettata dalla società iraniana, la sua pratica porterà solo alla distruzione delle famiglie e non la vede in modo positivo". Lo indica una dichiarazione dell'ufficio per la Preservazione e la Pubblicazione del lavoro della Guida della Repubblica islamica, dopo le forti polemiche scatenate da alcune recenti notizie su laboratori organizzati su pressioni di gruppi fondamentalisti in diverse città per incentivare la poligamia tra gli uomini.

"La Guida ha sempre sottolineato che 'Dio è unico e l'amore e la moglie sono unici' e che, in base al Sacro Corano, se si prova che un uomo sposato non è capace di trattare sua moglie in modo giusto, non gli è permesso sposare un'altra donna", aggiunge l'ufficio di Khamenei.

Neuer Inhalt Horizontal Line