Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 8.34 24 settembre 2018 - 08:34

Gli Stati Uniti respingono le accuse di Teheran per l'attacco alla parata militare di ieri: il presidente Hassan Rohani dovrebbe ''guardare allo specchio'' per identificare il colpevole invece che puntare il dito contro gli Stati Uniti.

Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley. ''Gli iraniani stanno manifestando, ne hanno abbastanza. Gli Stati Uniti condannano ogni attacco terroristico, ovunque'' aggiunge Haley. Rohani ''può accusarci quanto vuole, ma dovrebbe guardarsi allo specchio'', precisa l'ambasciatrice.

Haley poi contraddice Rudolph Giuliani, il legale di Donald Trump, che ha parlato di un cambio di regime a Teheran. ''Gli Stati Uniti non puntano a un cambio di regime in Iran. Non puntiamo a cambi di regime da nessuna parte''.

