Attentato esplosivo contro militari italiani in Iraq: cinque i feriti, di cui tre in gravi condizioni.

Un attentato esplosivo perpetrato stamane contro militari italiani in Iraq ha causato cinque feriti, di cui tre in gravi. Nessuno è però in pericolo di morte riferisce lo Stato maggiore della Difesa italiana.

Un ordigno esplosivo artigianale li ha colpiti durante una missione a piedi condotta insieme alle forze di sicurezza irachene che stanno addestrando nella lotta all'Isis.

I cinque militari coinvolti dall'esplosione sono stati subito soccorsi, evacuati con elicotteri e trasportati in un ospedale dove stanno ricevendo le cure del caso.

I tre militari italiani rimasti più gravemente hanno riportato serie lesioni alle gambe: per uno è stato necessario ricorrere ad una amputazione parziale di una gamba.

Le famiglie dei militari sono state informate.

