Ucciso un bambino in scontri durante le proteste a Baghdad, in Iraq

C'è anche un bambino tra le vittime degli scontri oggi a Baghdad tra manifestanti e forze dell'ordine. Lo riferisce il ministero degli interni iracheno dopo che media hanno riferito della morte di un bambino nel quartiere a sud di Zaafaraniya.

I feriti sono almeno 15 secondo la tv al Sumariya vicina al governo. Per le autorità il bambino è morto per l'esplosione di una bottiglia incendiaria lanciata da un manifestante contro un'auto. Altre ricostruzioni parlano di un proiettile vagante sparato dalla polizia che avrebbe colpito per errore il bimbo.

