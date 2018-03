Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 gennaio 2015 16.21 27 gennaio 2015 - 16:21

L'Isis ha dato un ultimatum di 24 ore per la vita di Kenji Goto Jogo, il secondo ostaggio giapponese, in cambio di una ex kamikaze in carcere in Giordania. Lo scrive sul suo account Twitter la direttrice del Site, Rita Katz. "La palla è adesso in mano ad un tribunale giordano", avverte l'Isis.

Secondo Katz, nel nuovo messaggio video Jogo, mettendo pressione sul governo di Amman, dice "ho soltanto 24 ore di vita", ed il pilota giordano in mano all'Isis "anche meno".

Poi l'ostaggio giapponese aggiunge: "Per favore non lasciateci morire...".

Neuer Inhalt Horizontal Line