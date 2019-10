I doganieri dell'aeroporto Marco Polo di Venezia hanno scoperto 790'000 euro nei bagagli di una passeggera cinese, che stavano per essere imbarcati illecitamente su un volo per Hong Kong (foto rappresentativa).

I funzionari delle dogane dell'aeroporto Marco Polo di Venezia hanno scoperto e sequestrato 790'000 euro nascosti all'interno di bagagli di una passeggera di nazionalità cinese, che stavano per essere imbarcati illecitamente su un volo per Hong Kong.

Il denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo per l'ipotesi di violazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e per la violazione della normativa valutaria.

La donna è stata segnalata alla Procura della repubblica di Venezia, al fine di accertare l'origine del denaro.

