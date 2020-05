Nove cittadini italiana su dieci hanno fatto uso di mascherine durante la cosiddetta fase 1, in pieno confinamento. Lo rileva l'Istituto nazionale di statistica (Istat), che ha condotto un'indagine su comportamenti e percezioni dei cittadini tra il 5 e il 21 aprile.

Nel dettaglio "l'89,1% delle persone di 18 anni e più riferisce di aver fatto uso di mascherine", si spiega. "L'utilizzo è stato diffuso in modo trasversale in tutta la popolazione raggiungendo il valore più alto tra le persone di 45-54 anni (94,5%), relativamente più basso il valore rilevato tra i più anziani (73,5% per 75 anni e più), anche perché molto probabilmente hanno avuto meno bisogno di uscire".

