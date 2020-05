Case in vendita ad 1 euro nel centro storico di Taranto

Il Comune di Taranto si appresta a vendere una quindicina di immobili della città vecchia al prezzo simbolico di 1 euro con l'obbligo di ristrutturarli. Una iniziativa per agevolare la riqualificazione e far ripopolare il centro storico.

Per acquistare l'immobile sarà necessario avere la residenza nell'appartamento stesso o trasformarlo in casa vacanza. Le abitazioni non potranno essere rivendute e i lavori di restauro dovranno partire entro due mesi dalla cessione dell'immobile dal Comune al privato.

"Ripartiamo dal cuore - commenta in una nota il sindaco Rinaldo Melucci - della nostra città, certi che questa misura possa costituire, insieme a tutti gli altri programmi di valorizzazione dell'isola, la miccia per il nuovo sviluppo di Taranto, fuori dalle logiche obsolete che ci hanno sino ad ora costretti a volare basso e ad accontentarci. Ma sono ormai finiti quei tempi".

