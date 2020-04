I numeri continuano a calare ma "non possiamo allentare la presa", anzi, ora forse arriva la parte più impegnativa della sfida al coronavirus perché "scendere è la parte più difficile".

E' il convincimento del governatore Attilio Fontana ed è per questo che la Lombardia, a due giorni dalla scadenza dell'ordinanza restrittiva regionale per contrastare la diffusione del coronavirus, si dice pronta ad andare avanti da sola.

Intanto la Regione, e non solo, si prepara a un controllo rigoroso sul prossimo weekend, con il combinato disposto delle festività pasquali e del bel tempo che potrebbe indurre le persone a mollare la presa.

"Bastano due giorni di notizie abbastanza positive e provvedimenti che sembrano in senso più aperto e la gente - ha notato Fontana - immediatamente pensa che sia finito tutto. Invece non è finito niente, siamo ancora nel bel mezzo di questa epidemia".

Un appello a restare a casa è arrivato anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo video quotidiano: "Andiamo verso un weekend dal tempo molto bello. Io vi prego stiamo in casa e non vanifichiamo il grande sforzo fatto fino ad oggi".

Anche perché, seppur i numeri continuino a scendere, restano comunque impressionanti: i decessi comunicati oggi sono stati 351, per un totale di 8.311, mentre i positivi sono aumentati di 1.455 persone per un totale di 47.520. I ricoveri in terapia intensiva registrano un saldo netto di 30 persone in più. I ricoveri non in terapia intensiva sono aumentati di 40 unità per un totale di 11.802.

