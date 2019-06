Una palazzina nel centro di Gorizia, nel Friuli-Venezia Giulia, è crollata a causa di un'esplosione dovuta probabilmente a una fuga di gas. Il bilancio è di tre morti.

L'esplosione è avvenuta attorno alle 4.20 di mattina e ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato della palazzina di due piani. Sul posto hanno operato per ore otto squadre dei vigili del fuoco.

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, proprio nei pressi, sulla strada, di recente sarebbe stato compiuto un intervento che avrebbe riguardato condutture del gas. La forza dell'esplosione, come fanno sapere i tecnici, significa che la quantità di gas accumulata deve essere stata notevole e sono in corso verifiche sulle palazzine adiacenti per sincerarsi della tenuta strutturale.

