"Il governo va avanti": lo assicura il leader politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, in un colloquio con il Corriere della Sera nel quale analizza il risultato delle Regionali in Abruzzo.

"Una distinzione - dice il vicepremier italiano - tra il comportamento del Movimento in termini di risultato elettorale alle Politiche rispetto alle Amministrative va fatta".

Nella disamina del risultato, da parte di Maio, pesa chi non è andato a votare: "Un dato importante è legato anche all'astensionismo, così come accaduto anche per le elezioni regionali in Sicilia".

Ma stronca le voci di chi mette in dubbio la tenuta dell'esecutivo: l'alleanza non si rompe: "Il governo italiano va avanti".

