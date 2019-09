Sono complessivamente 56 i migranti che sono arrivati, la notte scorsa, con due diverse imbarcazioni, direttamente al porto di Lampedusa (Agrigento). Prima ne sono arrivati una decina e poi altri 46.

Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono 210 persone a fronte di una capienza massima per 95. Appena ieri, 69 profughi erano stati trasferiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle (Ag) dove sono giunti in serata.

Neuer Inhalt Horizontal Line