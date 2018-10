Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 11.01 22 ottobre 2018 - 11:01

Il doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi di certo non ha portato fortuna. I partiti della destra tedescofona che lo rivendicano sono infatti usciti indeboliti dalle elezioni provinciali.

I Freiheitlichen, partito gemello della Freiheitliche Partei Österreichs (Fpö, Partito della libertà austriaco) promotrice dell'iniziativa nel governo di Sebastian Kurz a Vienna, scende dal 18% al 6,2%, mentre la Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, dal 7,2% al 6%.

Non è andata per niente bene per Andreas Poeder e la sua BürgerUnion che - nonostante una campagna elettorale puntata sul doppio passaporto - non è più presente in Consiglio provinciale (dal 2,1% nel 2013 ora è al 1,3%).

Nelle ultime settimane la Südtiroler Volkspartei (Svp, letteralmente Partito popolare sudtirolese in italiano) aveva frenato sulla questione della cittadinanza austriaca per i sudtirolesi. Il partito cala, ma non crolla: scende infatti dal 45,7% al 41,7%.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano