Al grido di "libertà", con le bandiere dell'Italia che sventolano e slogan contro il Presidente della Repubblica, a Piazza del Popolo sono scesi i gilet arancioni.

"Siamo qui per la libertà di pensiero perché vogliamo decidere come poter vivere - dice Stefano - siamo perfettamente consapevoli che c'è stata un'emergenza sanitaria, non discutiamo su questo, ma non ci devono essere obblighi perché altrimenti tutto si trasforma in una dittatura".

Pochi dimostranti indossano la mascherina e non viene rispettata la regola del distanziamento sociale. "Siamo qualche centinaio", osservano alcuni manifestanti. In attesa dell'intervento dell'ex generale è leader del Movimento Antonio Pappalardo si stanno succedendo gli interventi sul palco.

