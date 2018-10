Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 ottobre 2018 7.46

Sei stazioni della metro allagate e per questo chiuse, così come la sede di un municipio, e diversi automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto dopo essere riusciti ad uscire dalle macchine per mettersi in salvo.

È la situazione di Roma ieri sera dopo diverse ore di maltempo.

Disagi in serata a causa del maltempo anche per tram e bus. La sede del municipio V di Roma è risultata allagata a causa delle forti piogge così come il corrispondente gruppo della polizia locale, ha riferito l'agenzia di stampa italiana Ansa.

