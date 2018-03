Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 marzo 2018 21.13 13 marzo 2018 - 21:13

È in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano (Marche), dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere sul lungomare Sassonia.

Devono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1'800 metri dal punto di ritrovamento. La decisione è stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro.

