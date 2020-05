Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita alle 5.05 circa a Roma.

Il sisma ha avuto epicentro 5 km a sudovest di Fonte Nuova e 11 a nordest della capitale italiana, indica l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Dalle verifiche dei Vigili del fuoco non risultano al momento danni a persone o cose.

La scossa è stata avvertita distintamente in tutta Roma e in particolare nella zona nord est più vicina all'epicentro, e a Tivoli e Guidonia. Alcune persone sono scese in strada, molte le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine.

