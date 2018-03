Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 febbraio 2015

Figura anche lo zio di Ciro Immobile, calciatore della squadra tedesca del Borussia Dortmund, tra le due persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) nell'ambito di un'indagine contro l'usura, coordinata dalla locale Procura. Francesco Immobile, 71 anni, come riferiscono i finanzieri, ha precedenti per contrabbando di sigarette, ed è fratello del padre del giocatore. Insieme a Immobile è finito in carcere Andrea Gargiulo, 44 anni. Sequestrati beni per 700mila euro.

