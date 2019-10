Jimmy Carter compie oggi 95 anni, diventando il presidente più longevo della storia degli Stati Uniti, dopo aver guidato il Paese dal 1977 al 1981.

Attualmente è impegnato con la moglie Rosalynn in attività umanitarie anche se lui stesso ha confessato di avere qualche problema di deambulazione dopo un intervento all'anca lo scorso maggio.

Negli ultimi mesi, Carter non ha mancato di criticare animosamente le spese militari e le guerre americane, rivendicando con orgoglio che durante il suo mandato gli Usa non furono coinvolti in alcun conflitto straniero.

Carter ha anche criticato il proliferare dei soldi nella politica americana e sollecitato ad intervenire contro il climate change.

