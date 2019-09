La BNS agisce per il bene del paese, dice Jordan.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha reagito alle pressione delle banche, aumentando la soglia degli importi sotto la quale esse non devono pagare interessi negativi? "No, assolutamente no", risponde il presidente Thomas Jordan.

"Per principio non agiamo mai sotto pressione", ha sostenuto il 56enne in dichiarazioni rilasciate alla radio SRF. L'istituto centrale si preoccupa solo dell'interesse generale del paese, ha aggiunto.

"Abbiamo adattato il sistema affinché possa esser applicato in maniera sostenibile nel tempo", ha proseguito Jordan. A suo avviso infatti il quadro generale caratterizzato da bassi tassi durerà ancora a lungo. "Vogliamo incassare con i tassi negativi esattamente quanto serve per avere un effetto sul mercato, non di più", ha concluso.

