9 ottobre 2018

"Sarò un giudice imparziale, il miglior giudice che possa essere, un giocatore in una squadra di nove": lo ha detto nel suo discorso di giuramento alla Casa Bianca il nuovo giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh.

Il magistrato ha ringraziato il presidente Donald Trump per il suo "saldo" e "risoluto" sostegno durante l'iter di conferma. Kavanaugh ha anche ricordato di aver "promosso l'avanzamento delle donne, ispirato da sua madre, "una pioniera per le donne" (giudice in Maryland, ndr), e di aver ingaggiato quattro assistenti legali donne per il suo nuovo ruolo, "una prima nella storia delle corte suprema".

"Voglio scusarmi con Brett e tutta la sua famiglia per il dolore e la sofferenza che siete stati costretti a sopportare", ha da parte sua detto Donald Trump, aprendo il suo intervento.

