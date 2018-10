Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 14.26 24 ottobre 2018 - 14:26

Il presidente iraniano, Hassan Rohani, si è detto convinto che l'Arabia Saudita non abbia potuto uccidere Jamal Khashoggi "senza il sostegno degli Usa".

Rohani, riferisce la televisione di Stato iraniana, ha definito l'uccisione del giornalista saudita come "un atroce delitto" parlando durante una riunione del governo di Teheran.

Per il presidente iraniano, la vicenda sarà "un importante test" per tutti i Paesi occidentali. "Senza dubbio - ha affermato - le posizioni che gli Usa, l'Europa e gli altri Paesi adotteranno sulla questione rivelerà il grado della loro sensibilità sui diritti umani e per preservare la dignità umana".

Secondo Rohani, "un tale crimine" è il frutto della "stessa ideologia che ha creato gruppi terroristi come l'Isis nella regione".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano