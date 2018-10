Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 7.22 23 ottobre 2018 - 07:22

"Un piano andato storto": cosi' Donald Trump ha definito in una intervista con Usa Today l'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi.

Il presidente americano ha riferito di aver telefonato al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e che quest'ultimo gli ha detto che "né lui né il re sono coinvolti". Il tycoon ha ribadito inoltre di non voler bloccare la vendita di armi Usa a Riad e che ci sono "molte altre" possibili sanzioni, di cui discuterà con le figure chiave del Congresso.

Il capo della Cia, Gina Haspel, è intanto volata in Turchia per collaborare alle indagini sull'uccisione di Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul. Lo rivela la Reuters sul proprio sito dopo che Trump aveva indicato di avere "top intelligence" in Turchia senza fornire dettagli.

