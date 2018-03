Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 dicembre 2011 14.37 05 dicembre 2011 - 14:37

Nel nord del Kosovo i serbi hanno cominciato oggi a smantellare tre barricate a ridosso del confine con la Serbia, due in corrispondenza di Jagnjenica, teatro il 28 novembre scorso di violenti scontri con i militari della Kfor, e una a Jarinje.

La Kfor da parte sua ritirerà i mezzi blindati che da settimane si opponevano ai posti di blocco istituiti dai serbi. Lo smantellamento delle prime barricate - in tutto una quindicina - giunge dopo l'intesa raggiunta venerdì notte a Bruxelles dalle delegazioni di Belgrado e Pristina, che si sono accordate per una gestione congiunta dei posti di frontiera nel nord del Kosovo, unitamente al personale di Eulex, la missione europea in Kosovo.

Neuer Inhalt Horizontal Line