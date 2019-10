Il presidente kosovaro Hashim Thaci, il cui partito ha perso le elezioni anticipate di ieri, si è felicitato con i cittadini e le forze politiche per il processo elettorale svoltosi in modo libero e democratico, e ha chiesto la rapida formazione di un nuovo governo.

Il presidente kosovaro Hashim Thaci si è felicitato con i cittadini e le forze politiche per il processo elettorale svoltosi in modo libero e democratico, e ha chiesto la rapida formazione di un nuovo governo.

In un messaggio postato su Facebook, il presidente ha detto che un nuovo esecutivo è necessario per "far fronte alle sfide che attendono il Kosovo". Il Paese, ha osservato, ha dato prova di grande maturità politica e democratica, e la stessa maturità politica va dimostrata anche nella formazione del nuovo governo.

Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) del quale fa parte Thaci, ha perso le elezioni anticipate di ieri, giungendo terzo alle spalle dei due principali partiti dell'opposizione.

Da parte sua il ministro degli esteri Behgjet Pacolli, il cui partito Alleanza per il nuovo Kosovo è uscito anch'esso sconfitto dalle urne, si è congratulato con i due vincitori dell'opposizione - Albin Kurti e Vjosa Osmani - affermando che "il popolo si è pronunciato, e il popolo ha sempre ragione". "È evidente che l'insoddisfazione popolare causata dalla mancanza di prospettive, dalla stagnazione economica e dall'isolamento internazionale ha favorito l'arrivo al potere delle forze di opposizione", ha detto Pacolli citato dai media locali.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019