Nel crescendo di tensioni tra Washington e Pechino, l'app TikTok punta a spostare il suo centro di potere dalla Cina agli Usa. Lo riferisce in esclusiva il sito di Reuters, che cita alcune fonti a conoscenza della situazione.

ByteDance, la compagnia che possiede TikTok, negli ultimi mesi avrebbe fatto una serie di mosse per trasferire centri decisionali e di ricerca fuori dal paese natale, e la nomina a Ceo dell'ex manager di Disney, Kevin Mayer, sarebbe solo la parte più visibile di una strategia precisa.

La strategia include non solo TikTok, ma tutte le attività di ByteDance che non sono focalizzate sulla Cina, incluso il social indiano Helo. Sempre stando alle fonti, ByteDance avrebbe ampliato le attività ingegneristiche e di ricerca e sviluppo per TikTok Mountain View, in California, dove avrebbe assunto oltre 150 ingegneri.

ByteDance avrebbe assunto anche un direttore delle relazioni con gli investitori con sede a New York, per rimanere in contatto con i principali investitori tra cui General Atlantic e KKR. Tali relazioni in precedenza erano gestite attraverso Pechino.

